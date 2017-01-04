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DHA ANKARA - TBMM'de görevli polis Yeşim'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu

 TBMM'de görev yapan 23 yaşındaki polis memuru Yeşim Kanıcıoğlu, kansere yakalandığını öğrendikten 2 ay sonra yaşamını yitirdi. İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 2013 yılında mezun olan Yeşim Kanıcıoğlu,...

DHA ANKARA - TBMM'de görevli polis Yeşim'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu

 TBMM'de görev yapan 23 yaşındaki polis memuru Yeşim Kanıcıoğlu, kansere yakalandığını öğrendikten 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 2013 yılında mezun olan Yeşim Kanıcıoğlu, ilk görev yeri olan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden geçen mart ayında Ankara'ya tayin oldu. TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Meclis'te çalışmaya başlayan Yeşim Kanıcıoğlu, 2 ay önce sık sık mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede, tahlil sonuçlarında kan ve şeker değerlerinin düşük olduğu görüldü. Bir süre sonra baygınlık geçirmeye başlayan Yeşim Kanıcıoğlu’nun Bursa İnegöl’de yaşayan ailesi, kızlarını 20 Kasım 2016 günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri olduğu belirlenen ve hemen ameliyata alınan Yeşim Kanıcıoğlu’ndan 1.5 kilo ağırlığında kitle alındı.

Kanserin tüm vücuduna yayılan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 40 gün tedavi gören Yeşim Kanıcıoğlu, 2 Ocak günü hayatını kaybetti. Polis Yeşim Kanıcıoğlu'nun ölümü yakınlarının yanı sıra Meclis'te görev yapan mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Tedavi sürecinde son ana kadar destek olan mesai arkadaşları, Meclis'te çalışmaktan büyük mutluluk duyan Yeşim'in, Türk bayrağına sarılı cenazesini Dikmen-Çankaya kapı arasındaki yerleşkeden geçirerek son görevlerini yerine getirdi. Mevzuat gereği Cumhurbaşkanları ve milletvekilleri dışında Meclis'te cenaze töreni yapılamıyor. Polis Yeşim Kanıcıoğlu'nun cenazesi Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()

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