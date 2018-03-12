DHA ANKARA- TBMM'de Afrin gerginliği

TBMM'de HDP ile Ak Parti milletvekilleri arasında Afrin gerginliği yaşandı.
Görüntü dökümü
-Milletvekillerinin açıklaması
-Detaylar
ANKARA ()
TBMM'de HDP ile Ak Parti milletvekilleri arasında Afrin gerginliği yaşandı. Görüntü dökümü -Milletvekillerinin açıklaması -Detaylar ANKARA ()
12 Mart 2018 Pazartesi 16:13
TBMM'de HDP ile Ak Parti milletvekilleri arasında Afrin gerginliği yaşandı.
Görüntü dökümü
-Milletvekillerinin açıklaması
-Detaylar
ANKARA ()
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