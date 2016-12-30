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DHA ANKARA - TBMM Başkanı Kahraman, ameliyat olacak

ENFEKSİYON teşhisi nedeniyle tedavi altına alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın aort damarındaki virüsün açık ameliyatla temizleneceği öğrenildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rutin kontrollerini yaptırmak...

DHA ANKARA - TBMM Başkanı Kahraman, ameliyat olacak

ENFEKSİYON teşhisi nedeniyle tedavi altına alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın aort damarındaki virüsün açık ameliyatla temizleneceği öğrenildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rutin kontrollerini yaptırmak için gittiği Güven Hastanesinde enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak tedavi altına alındı. İsmail Kahraman'ın bugün açık ameliyat ile aort damarındaki virüsün temizleneceği öğrenildi.

TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır' denildi.

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,() 

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