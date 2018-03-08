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DHA ANKARA- Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş, tamamen yerli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatı, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılmaya başlanacak. Milli Savunma Bakanı...

DHA ANKARA- Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş, tamamen yerli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatı, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılmaya başlanacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MKE tarafından geliştirilen ve alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA mühimmatının test atışlarının 2 Mart'ta başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Canikli, "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılmaya başlanacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Görüntü dökümü

-Çok Namlulu Roket Atar atışlarından genel ve detaylar 


Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()- 

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