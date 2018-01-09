DHA ANKARA- Sürücülerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA'da bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan kavga güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü, önündeki otomobil sürücüsünün aniden fren yapmasına sinirlenerek motorunu yere bırakarak indi. Otomobilin yanına giden ve kapısını açan motosiklet sürücüsü daha sonra araç sürücüsü ile tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan olaylar cadde üzerindeki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-