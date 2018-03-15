DHA ANKARA- Suriyeli Aylan Kurdi'nin yaşayabileceğini düşünüp, hayatını canlandırdı

Ankara'da, sanatçı Ufuk Uyanık'ın, Bodrum'da sahile vuran cansız minik bedeniyle dünya gündemine oturan Suriyeli Aylan Kurdi'nin yaşayabileceğini düşünerek, hayatını canlandırdığı 'Yaşanılamamış Yaşam' adlı sergisi ziyaretçileri duygulandırıyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan sanatçı Ufuk Uyanık, 2015 yılında, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu boğulup, Bodrum kıyısına cansız bedeni vuran Suriyeli Aylan Kurdi üzerinden mültecilere yönelik farkındalık oluşturmak için kavramsal resim çalışması yaptı. Uyanık, Suriyeli sığınmacıların simgesi haline dönüşen Alan Kurdi'nin yaşayabileceğini tahmin ederek, hayatını canlandırdığı, 27 resimden oluşan 'Yaşanılamamış Yaşam' adlı sergiyi oluşturdu. Londra'da birçok kez yapılan konsept, İngiltere dışında ilk kez Ankara'da sergilendi. ATO Congresium'daki sergiyi gezenler, duygusal anlar yaşadı.



Doğan Haber Ajansı () muhabiri Nilüfer Demir tarafından sahile vuran cansız bedeni görüntülenen Aylan Kurdi'nin kendisini de etkilediğini belirten Uyanık, "Bütün dünya ağladı, üzüldü; ama aradan geçen 7 ay sonra fotoğrafı tesadüfen haber sitesinde gördüm. Ne kadar çabuk unutulduğunu düşündüm. Dolayısıyla kriz de unutuldu. O görselin gücünü kullanıp, sanatçı iç güdüsüyle bir şeyler yapayım istedim. Sonra bu konsept geldi aklıma. Yani Aylan'ı tekrar yaşatıp, krizi ve Aylan'ı devam ettirmeyi düşündüm. Sonuçta böyle bir konsept geldi. Tabi konseptin kendisi Aylan'ı sanki ölmemiş, yaşıyormuş gibi göstermek. Amacı, farkındalık yaratmak ve mülteci çocuklara yardım toplamak" dedi.



'AYLAN BEBEK İLE YAKINLIK KURUYORLAR'

Çalışmasının Londra'da birçok kez sergilendiğini kaydeden Ufuk Uyanık, şöyle konuştu: "Toplanan yardımları yardım derneklerine gönderdik. Sonuçta ilk defa Türkiye'de, Ankara'da sergileniyor. Tabi çok ilgi çekiyor. Sonuçta bu fuarda o kadar çok görsel var ki tabi çoğu yağlı boyalar. İnsanlar geçerken, uzaktan fark edemiyor ne olduğunu. Maalesef herkesle tek tek konuşmam gerekiyor; çünkü olayı tam anlayamıyorlar. Tabi herkese anlatınca işin boyutu değişiyor. İçeri girip, bakıyorlar. Üzülenler, ağlayanlar oluyor. Amacım, insanları üzmek değil; ama bir şekilde bu krizi, çocuk ölümlerini başka türlü nasıl anlatacağım bilemiyorum. Dolayısıyla Aylan'ın o görsel gücü, çok etkiliyor insanları. Aylan ile bir yakınlık kuruyorlar. Mülteci sorunu, çocuk ölümlerinin ötesinde ona acıyorlar. Ona acıyınca da olayın farkında olup, en azından yardım ediyorlar. Ben de baktıkça üzülüyorum. Sonuçta o masum yatışı o kadar güzel ki ters dönmüş olarak sahile vursaydı bu kadar güçlü olmazdı."

Sanatçı Ufuk Uyanık, mülteci sorununun halen bitmediğini ve sanatın gücüyle bu soruna dikkat çekmek istediğini belirtti.

ATO Congresium'da bugün ziyarete açılan 'Yaşanılamamış Yaşam' adlı sergi, 18 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.



Görüntü dökümü:

-Sergilenen resimler

-Ziyaretçilerin sergiyi dolaşması

-Ufuk Uyanık ile röp.

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()