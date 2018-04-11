escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

DHA ANKARA-  Suikastçı Altıntaş'ın  FETÖ 'Abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktı (2) 

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki 'Abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt'ü ele veren bankadaki güvenlik kamera...

DHA ANKARA-  Suikastçı Altıntaş'ın  FETÖ 'Abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktı (2) 

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki 'Abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt'ü ele veren bankadaki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.  
Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisinde FETÖ'cü polis Altıntaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki 'Abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği değerlendirilen eski BTK çalışanı Söğüt'ün izine ilk kez 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşıldı. Bu yönde çalışmalara devam eden savcılık, 13 Mart'ta Söğüt'ün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir başka banka şubesinde de işlem yaptığını belirledi. Belirlenen banka şubesine giden polis, şüphelinin BTK'ya teslim etmediği bilgisayarının icra borcunu ödemek için bankaya gittiği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Söğüt'ün geçtiği güzergahta bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı eve ulaştı. Söğüt, ekiplerce düzenlenen operasyon iki hafta önce yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından geçtiğimiz hafta Ankara Adliye'sine getirilen Söğüt, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜLERDE TEDİRGİN OLDUĞU GÖZÜKÜYOR
Savcılık talimatı ile el konulan bankanın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14 sıralarında bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, borcunu ödemek için gişeye yöneliyor. Söğüt'ün işlem yaptığı esnada tedirgin tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Sürekli etrafına bakarak çevreyi kontrol eden Söğüt'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalıştığı da görüntülere kaydedildi.

Görüntü Dökümü
- Söğüt'ün bankaya girişi, işlem yapma anı, tedirgin bir şekilde sağa sola bakması

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,() 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314