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DHA ANKARA- Suikastçı Altıntaş'ın 'Bylock' kullanmadığı belirlendi

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' kullanmadığı belirlendi. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un...

DHA ANKARA- Suikastçı Altıntaş'ın 'Bylock' kullanmadığı belirlendi

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' kullanmadığı belirlendi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgisi soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Altıntaş'ın ailesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan Altıntaş'ın aynı evde kaldığı avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor.

Örgüt bağlantısı araştırılan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' tespit edilemediği belirtilirken, telefonun şifresinin çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan çalışmalarını sürdüren Rus heyetin bugün Altıntaş'ın kıyafetlerini incelediği öğrenildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

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