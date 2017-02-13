DHA ANKARA - Şubedeki polislere 'Darbeci askerlere direnmeyin' diyen polisler hakkında iddianame

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Halil Ö.K., Komiser Fazlı A. ve Polis Memuru Mehmet B. hakkında, şubedeki polislere yönelik 'darbeci askerlere karşı direnmeleri, askerlere yardımcı olmaları' yönünde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede, olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapmakta olan şüpheli Halil Ö.K.'nın, aynı birimde görev yapmakta olan komiser Fazlı A. ve şoförü polis memuru Mehmet B. ile birlikte, darbeye karşı direnmek için hazırlık yapan personeli toplantı salonuna toplayarak, "Arkadaşlar şu an da Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde 17 şehidimiz var. Asker gelirse herhangi bir direniş göstermeyelim, silahlarımızı ve kimliklerimizi kendilerine teslim edelim. Etmezsek diğer arkadaşlar gibi bizde öleceğiz, müdürlerinde bu şekilde talimatı var" dediği belirtildi. Şüpheli Halil Ö.K.'nın darbeye direnmek için ısrar eden personele, "siz ne diyorsam onu yapın" diye bağırdığı ve arkasından nöbet kulübesine doğru giderek orada görev yapan polislere de aynı sözleri söylediği ve bunun şube müdürünün emri olduğunu ifade ettiği anlatıldı. İddianamede şüphelilerin tanık ifadelerine göre de, gece boyunca darbecilere karşı gerçekleştirilecek direnme faaliyetini engellemeye çalıştıkları yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, şüphelilerden Halil Ö.K.'nın tutuklu olduğu diğer iki şüphelinin adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldığı belirtilerek, her 3 üç şüphelinin de suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüpheliler, 'Terör Örgütüne Üye Olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme', 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()