DHA ANKARA- SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Evet' bloğu içinde yer almadığımız gibi 'Hayır' bloğunun da tarafı değiliz

"TOPLUMU KATEGORİZE EDECEK, KUTUPLAŞTIRACAK, AYRIŞTIRACAK HER TÜRLÜ BLOKLAŞMAYA DA 'HAYIR' DİYORUZ"

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz referandum öncesi bir 'evet' bloğu içinde yer almadığımız gibi, bugün oluşturulmak istenen bir 'hayır' bloğunun da tarafı değiliz. Tıpkı referandumda olduğu gibi, bugünde toplumu kategorize edecek, kutuplaştıracak, ayrıştıracak her türlü bloklaşmaya da 'Hayır' diyoruz" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Biz referandum öncesi kardeşliğimiz zarar görmesin, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın diye çok dikkatli bir üslup kullandık. Herhangi bir kutuplaşmanın tarafı olmamak için büyük bir çaba harcadık. Bu konuda da hamd olsun başarılı olduk. Böylece toplumda daha büyük gerginliklerin daha keskin kutuplaşmaların yaşanmasına da engel olduk. Ancak bugün görüyoruz ki, referandum sonrası da aynı yanlışlık devam ettirilmeye çalışılıyor. Bunu asla doğru bulmuyoruz.

'EVET' BLOĞU İÇİNDE YER ALMADIĞIMIZ GİBİ 'HAYIR' BLOĞUNUN DA TARAFI DEĞİLİZ

Çünkü biz duruşumuzu siyasi hesaplar üzerinden değil, milletimizin talepleri üzerinden yapıyoruz. 'Evet' ya da 'Hayır' gibi düz tanımlamaların ötesinde ilkelerimiz ve değerlerimiz çerçevesinde hareket ediyoruz. Bizim ölçümüz ise bellidir. Milletimizin ve ülkemizin lehine olacak her türlü oluşumun içinde oluruz. Ama milletimizi kutuplaştıracak, ayrıştıracak her türlü bloğa da babamızın oğlu bile olsa karşı çıkarız."



