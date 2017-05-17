DHA ANKARA- Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı 

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları ve 2017 Yılı öğretmenlerin atama ve yer değiştime takvimi meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
ANKARA ()
Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları ve 2017 Yılı öğretmenlerin atama ve yer değiştime takvimi meb.gov.tr adresinde yayımlandı. ANKARA ()
17 Mayıs 2017 Çarşamba 17:46
Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları ve 2017 Yılı öğretmenlerin atama ve yer değiştime takvimi meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:30
|05:36
|13:11
|17:08
|20:28
|22:16