istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA ANKARA - Soylu: Rakı Festivali, geleneklerimize uygun değil

  İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Valilik tarafından yasaklanan Kebap ve Şalgam Festivali'ne ilişkin, "Yasaklanan festival, Kebap ve Şalgam Festivali değil, Rakı Festivali. Ne geleneklerimizle, ne de herhangi bir durumla örtüşebilir...

GÜNDEM 14.12.2019, 20:18
DHA ANKARA - Soylu: Rakı Festivali, geleneklerimize uygun değil

 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Valilik tarafından yasaklanan Kebap ve Şalgam Festivali'ne ilişkin, "Yasaklanan festival, Kebap ve Şalgam Festivali değil, Rakı Festivali. Ne geleneklerimizle, ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmeleri ele alındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşme sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Adana'da yasaklanan Kebap ve Şalgam Festivali'ni sordu. Özel, "Adana'da 2010 yılından beri bir festival yapılıyor. Kimsenin cebinden beş kuruş çıkmıyor. Ne Belediye, ne Valilik, ne Turizm Bakanlığı. 1 milyon kişi geliyor Adana'ya ve Kebap ve Şalgam Festivali'nde bütün Adana sokakları festivale dönüşüyor. Bugüne kadar kayda değer tek bir olay olmamış. Oteller dolu, komşu illerin otelleri dolu. Biraz önce konuştular, aktardılar. Telefonda esnaf ağlıyor. Geçen sene de Valilik bu festivali yasaklamış ama festival fiilen gerçekleşmiş" deyip, festivalin neden yasaklandığını sordu.
'GELENEKLERİMİZE UYGUN DEĞİL'
"Adana'da şu anda 'Kebap ve Şalgam Festivali' diye bir festivalin söz konusu değil" diyen Soylu şöyle konuştu:
"Niye değil? Maalesef yani ne kadar geleneklerimize uygun bilmiyorum ama şurada 2015'te var, burada 2019'da var, bahsettiğiniz festival bu olsa gerek Adana Dünya Rakı Festivali. Şimdi, bu konuda Valiliğin Rakı Festivali'ne bir yasağı söz konusu. Zannediyorum, bu Rakı Festivali'ne yasağı koyduktan sonra meseleyi Kebap ve Şalgam Festivali'ne döndürmüş olabilirler. Yine, bundan kısa bir süre önce Türkiye'den herkesin katıldığı, tam da Adana'yı ifade eden bir Adana Lezzet Festivali oldu. Adana'nın bütün sivil toplum kuruluşlarının, bu konudaki tüm paydaşların katıldığı festival, 4- 6 Ekim tarihlerinde oldu. Bu her yıl da yapılıyor ve her yıl da görkemli yapılıyor ama zannediyorum bir bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen Rakı Festivali ise bu Rakı Festivali'ne Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir. Ama yasak konulduktan sonra, eğer mesele Kebap ve Şalgam Festivali'ne dönmüşse onu bilmiyorum."
Haber: Besti KARALAR / ANKARA,()

Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. Everton 16 17
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 17 28
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 16 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9