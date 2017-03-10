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DHA ANKARA - Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), teröristle mücadele harekatı kapsamında, son bir haftada, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, teröristle mücadele harekatı kapsamında, 2 Mart-9 Mart...

DHA ANKARA - Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), teröristle mücadele harekatı kapsamında, son bir haftada, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, teröristle mücadele harekatı kapsamında, 2 Mart-9 Mart tarihlerinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıdığı belirtilen bölgeleri teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.

Bu kapsamda; Diyarbakır/Kulp-Lice-Hani, Bingöl/Genç, Siirt/Eruh, Mardin/Ömerli-Artuklu-Nusaybin, Bitlis/Merkez, Batman Sason ve Kars/Kağızman bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 27 terörist etkisiz hale getirilirken, 80 EYP, 25 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, yaklaşık 545 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 24 sığınak ve barınak bulunarak kullanılamaz hale getirilirken, Diyarbakır/Lice'de bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı, çalıntı 5 araç ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olduğu belirtilen uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda ise 908 kilo toz esrar, 60 kilo kubar esrar, 30 kilo kenevir tohumu, 7 bin 10 paket kaçak sigara ve 3 bin 589 litre akaryakıt ele geçirildi. Hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan, yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 547 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Haber: ANKARA, ()

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