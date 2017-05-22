Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı
Tehlikeli gerginlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla arayarak kutladı
Erdoğan'dan Yıldırım'a şampiyonluk kutlaması
Ak Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür konuşması
Partili İlk Cumhurbaşkanı iş başında
Başbakan Yıldırım Genel Başkan sıfatıyla son kez konuştu
Başbakan Yıldırım Genel Başkan sıfatıyla...

DHA ANKARA - Son 10 günde 93 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri son 10 günde terörle mücadel kapsamında sürdürülen operasyonlarda 93 teröristin etlisiz hale getirildiği ve teröristler tarafından kullanılan 71 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini...

DHA ANKARA - Son 10 günde 93 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri son 10 günde terörle mücadel kapsamında sürdürülen operasyonlarda 93 teröristin etlisiz hale getirildiği ve teröristler tarafından kullanılan 71 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; 11 - 21 Mayıs 2017 terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla operasyonlaraın aralıksız devam ettiği belirtildi.

Şırnak Beytüşşebap ilçesi Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova ilçesi, Diyarbakır Silvan-Lice-Kulp ilçeleri, Erzurum Şenkaya ilçesi, Ardahan Göle ilçesi, Bingöl, Muş ve Hatay Amanoslar bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda; 93 terörist etkisiz hale getirildi ve 2 adet 60 mm havan, 12 uçaksavar-makinalı tüfek, 313 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği, 5 roketatar, 6 Law ve 597 el bombası ele geçirildi.

53 el yapımı patlatıci tespit edilerek imha edildi ve yaklaşık 2 bin 300 kg amonyum nitrat, 30 kg. patlayıcı, 150 binin üzerinde hafif silah mühimmatı, 229 adet havan (82 mm ve 60 mm) mühimmatı, 439 adet roketatar mühimmatı, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 71 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucunda; 500 kg kubar esrar, yaklaşık 52 kg. uyuşturucu ve 37 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili sınır denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 755 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 7 kahraman asker şehit olurken, 27 asker de yaralandı. Şırnak Beytüşşebap ilçesi Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova ilçesi, Diyarbakır Silvan-Lice-Kulp ilçeleri, Erzurum Şenkaya ilçesi, Ardahan Göle ilçesi, Bingöl, Muş ve Hatay Amanoslar bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda terör örgütüne ağır kayıplar verildi. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile örgütün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesi vurulduğu belirtldi. Özellikle geçen hafta Şırnak'ta yürütülen operasyonda ele geçirilen cephanelik olarak nitelendirilebilecek silah, teçhizat ve mühimmatı aratmayacak şekilde bu hafta yine Şırnak ve Hakkari'de başarılı operasyonlar yapıldı.

Terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, sınır hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildi. Sınır bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 5bin 200 kişi yakalandı ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Suriye kuzeyindeki harekât kapsamında; sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak ve sivillerin yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²'lik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK PYD teröristlerinin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Haber : ANKARA ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246