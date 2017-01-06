DHA ANKARA - Şırnak Küpeli Dağı'nda çatışma: 2 asker şehit, 4 asker (4)

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı çatışma ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından Şırnak ili Küpeli Dağı kırsalında 06 Ocak 2017 tarihinde icra edilen iç güvenlik harekâtı esnasında saat 17.00 civarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği, bölgede yapılan arama tarama faliyetlerinde 9 mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildiği açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle etkisiz hale getirilen teröristin sayısının henüz tespitinin yapılamadığı ifade edildi.