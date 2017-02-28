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DHA ANKARA- Sincan'da '28 Şubat' protestosu

Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı, Lale Meydanı'nda 28 Şubat sürecini protesto etti. 28 Şubat 1997 yılında tankların Sincan'da yürütülmesini protesto etmek için bir araya gelen AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı üyeleri, siyah çelenk ile...

DHA ANKARA- Sincan'da '28 Şubat' protestosu

Ak Parti Sincan İlçe Teşkilatı, Lale Meydanı'nda 28 Şubat sürecini protesto etti.

28 Şubat 1997 yılında tankların Sincan'da yürütülmesini protesto etmek için bir araya gelen AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı üyeleri, siyah çelenk ile Lale Meydanı'na yürüdü. 15 Temmuz Şehitleri Camii önünde basın açıklaması yapan teşkilat üyeleri, '28 Şubatlar Bir Daha Yaşanmasın Diye', 'Darbecilere Son Darbeyi Vurmak İçin', 'Önce Memleket Tabii ki Evet' dövizleri açarak alkışlarla 28 Şubat Sürecini protesto etti. Teşkilat üyeleri üzerinde '28 Şubatların Yaşanmaması İçin Kararımız Evet' yazılı çelenk ile tankların yürütüldüğü Sincan Lale Meydanında yaptıkları yürüyüşün ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Basın Açıklaması Dövizler

Genel ve Detay Görüntüler

HABER:MUHAMMET BAYRAM/ANKARA,() ==================================

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