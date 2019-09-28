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DHA ANKARA - Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları...
GÜNDEM 28.09.2019, 02:25
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA, ()
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