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DHA ANKARA- Seyir halindeki otomobil park halindeki iki araca çarptı: 4 yaralı

ANKARA'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16:00 sıralarında Ankara-Konya Karayolu'nun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Hasan T. idaresindeki 06 YP 160 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde...

DHA ANKARA- Seyir halindeki otomobil park halindeki iki araca çarptı: 4 yaralı

ANKARA'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16:00 sıralarında Ankara-Konya Karayolu'nun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Hasan T. idaresindeki 06 YP 160 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan İsmet Ş. idaresindeki 06 ED 038 plakalı otomobile daha sonra ise Ahmet Ç. idaresindeki 06 AE 7706 otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Ahmet Ç. idaresindeki otomobil yolun sağ tarafından bulunan istinat duvarına çarparak yan devrilerek, kullanılmaz hale geldi. Kaza da üç sürücü ile birlikte Hasan T.'nin yanında bulunan Necati A. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Polis kaza sonrası olay yerinde çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

Kazaya karışan araçlar

Karayolundan görüntü

Polis ekipleri

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()-

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