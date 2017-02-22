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DHA ANKARA - Selin Sayek Böke'den ölüm tehdidi açıklaması: Türkiye için ben dimdik ayaktayım, asla yalnız değilim

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke , CNN Türk'te dün katıldığı canlı yayın sırasında ölüm tehdidi aldı. Durumun polise aktarılmasının ardından Böke için , yoğun güvenlik önlemleri alınarak bordo bereliler...

DHA ANKARA - Selin Sayek Böke'den ölüm tehdidi açıklaması: Türkiye için ben dimdik ayaktayım, asla yalnız değilim

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke , CNN Türk'te dün katıldığı canlı yayın sırasında ölüm tehdidi aldı. Durumun polise aktarılmasının ardından Böke için , yoğun güvenlik önlemleri alınarak bordo bereliler eşliğinde evine götürüldü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da yoğun güvenlik önlemiyle karşılanan Selin Sayek Böke'ye bordo berelilerin yanı sıra CHP'li bazı isimler de eşlik etti. CHP MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin "Dün akşam bir tehdit telefonu aldınız bu nedenle emniyet güçlerinin korumasıyla birlikte Ankara'ya geldiniz. Dün akşam neler yaşandı ?" sorusu üzerine böke şu ifadeleri kullandı: " Bugün yaşatılıyor olan korku iklimi kendi sesini özgürce çıkarmak isteyen milyonlara uygulanıyor. Biz demirden korksak gemiye binmezdik, çocuklarımızın geleceğine dair endişemiz olmasa siyasete girmezdik. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Dün yaşanılanın kimse için tekrar etmeyeceği bir Türkiye için ben dimdik ayaktayım, asla yalnız değilim. "



ANKARA()

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