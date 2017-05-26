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DHA ANKARA- Şehit piyade er Emre Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade sözleşmeli er Emre Karagöz, memleketi Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'nin...

DHA ANKARA- Şehit piyade er Emre Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade sözleşmeli er Emre Karagöz, memleketi Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Emre Karagöz'ün cenazesi askeri araç ile törenin düzenleneceği Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen cenaze, silah arkadaşları tarafından camii avlusuna taşındı.

Cuma namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kılınan cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, kuvvet komutanları ve siyasilerle birlikte şehidin ailesiyle vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında 3 çocuğundan birini kaybeden acılı baba Refik Karagöz, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında saf tuttu. Cenaze boyunca baba Refik Karagöz'ün metanetini koruduğu görüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Karagöz'ün Türk Bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından alınarak, cenaze aracına konuldu. Protokol üyeleri cenaze aracının ardından acılı aile ile yürüdü.

Cenaze aracının camiiden ayrılışı sırasında, törende ayakta durmakta güçlük yaşaması dolayısıyla tekerlekli sandalyede oturan anne Yurdagül Karagöz, 'Yavrum' diyerek gözyaşı döktü, el salladı. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra acılı aileye başsağlığı diledi. Şehit Emre Karagöz, Sincan Cimşit mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

Şehidin getirilişi

Cenaze namazı kılınması

Şehidin omuzlarda taşınması

Şehit ailesi

Başbakan'ın taziyezi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()-

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