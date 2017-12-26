DHA ANKARA- Şehit Muratoğlu son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlo'da katılarak aileye taziyede bulundular.

Şehidin babası Şener (46) annesi Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu, namaz sonrası Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Muratoğlu, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Tabuttan görüntü

-Cenaze namazı

-Başbakan Binali Yıldırım'dan görüntü

-Devlet Bahöeli'den görüntü

-Yakınlarının tabuta sarılması

-Cenazenin top rabasına götürülüşü

-Genel detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-

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