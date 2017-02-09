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DHA ANKARA - Şehit Mahmut Uslu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Şehit olan Uzman...

DHA ANKARA - Şehit Mahmut Uslu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile garnizonda görevli askerler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 27 yaşındaki şehit Mahmut Uslu'nun için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına alındı. Şehidin annesi Mürşide Uslu yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kortejde Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yan yana yer aldı. Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Karşıyaka Mezarlığındaki şehitler bölümünde defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntüler (CANLI VERİLDİ)

Haber : ANKARA ()

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