DHA ANKARA- Şehit Binbaşı Ümit Çelik'in ismi Lice'deki çocuk parkına verildi

1 Ağustos'ta şehit düşen Lice Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik'in ismi Lice'deki çocuk parkına verildi.
ANKARA ()
(FOTOĞRAF)
1 Ağustos'ta şehit düşen Lice Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik'in ismi Lice'deki çocuk parkına verildi. ANKARA () (FOTOĞRAF)
31 Ağustos 2017 Perşembe 13:17
1 Ağustos'ta şehit düşen Lice Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik'in ismi Lice'deki çocuk parkına verildi.
ANKARA ()
(FOTOĞRAF)
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