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DHA ANKARA - Şehit annesi Fatma Üye: 4 ay oldu hala çok özlüyorum

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 28 Aralık tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Alim Soylan...

DHA ANKARA - Şehit annesi Fatma Üye: 4 ay oldu hala çok özlüyorum

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 28 Aralık tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Alim Soylan ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden P.Er. Osman Oğlu Mustafa'nın aziz ruhu için tören düzenlendi. Bingöl'deki Cehennem Ormanları bölgesinde mayın patlaması sonrası 24 Ağustos'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi Fatma Üye'de törene katıldı. "Hangisi yaralanmış, bir şey olmuş mu, söyleyin bana Kasım mı Kerim mi?" sözleriyle Türkiye'yi yasa boğan acılı şehit annesi Fatma Üye törende konuşmasıyla duygu dolu anlar yaşattı. Üye ,hayırlı bir evlat doğurmuşum vatan için kaybettiğim için pişman değilim diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü," Sizler de hepiniz ölseniz asla atalarınız pişman olmasın. Sizleri gördüğüm için duygulandım. 4 ay oldu hala çok özlüyorum." Fatma Üye'nin konuşmasının ardından bir Mehmetçik gelerek Üye'ye sarılıp elini öptü.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Şehit annesi Fatma Üye'nin konuşması

-Bir askerin Fatma Üye'nin elini öpmesi

-Törenden detaylar

Haber: Aliye ULUSOY ANKARA ()

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