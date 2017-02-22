DHA ANKARA- Sanıklar helikopterlere binecek personelin neye göre seçildiğinin sorulmasını istedi (2)

ÖMER HALİSDEMİR'LE EN SON KONUŞAN ASTSUBAY MAHKEMEDE İFADE VERDİ

15 Temmuz'da Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Ömer Halisdemir'in en son konuştuğu kişi olan Astsubay Hasan Aksoy ifade verdi. Aksoy, ifadesinde Halisdemir'in kendisine Semih Terzi'yi sorduğunu söyledi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Astsubay Hasan Aksoy'un ifadesiyle devam edildi. Hasan Aksoy, Ankara'ya gelirken uçakta kendilerine, havaalanında kamuflajlı kişilerin kendilerine ateş açabileceği, inince güvenlik önlemi almalarının emredildiğini söyledi.

HALİSDEMİR YANAĞIMI SIKIP NEREDEN GELİYORSUNUZ DİYE SORDU

Semih Terzi'nin bulunduğu helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittiğini anlatan Aksoy, "Karargaha girerken Ömer Halisdemir Başçavuş yanıma geldi. Yanağımı sıkıp 'Hasan nereden geliyorsunuz' dedi. Daha önceden tanışıyorduk. Diyarbakır'dan geldiğimizi söyleyip, 'Sen ne yapıyorsun, abi neler oluyor, durum ne?' diye sordum. 'Ben de bilmiyorum burada koruma nöbetçisiyim' dedi. Semih Terzi'yi bana gösterip 'kim bu diye' sordu. Ben de Semih Terzi olduğunu söyledim. Sonra 'ben öne gidiyorum' diyerek ön tarafa doğru yürümeye başladı. O esnada 2-3 el silah sesi geldi. Silah sesinden sonra tabur komutanı Fatih Şahin'in ateş ettiğini gördüm. Ben de bu esnada 3-4 el ateş ettim. Sağ çaprazda tabur komutanı koşuyordu. Komutan ağaçlık alana girdiğinde biz ateşi kestik. Daha sonra tabur komutanı 'vurdum vurdum' diye bağırdı. Etkisiz hale getirdiğini anladık" dedi.

TABUR KOMUTANININ İFADESİNİ YALANLADI

Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Şahin'in dün verdiği ifadesinde, 'silah sesi geldikten sonra timden birileri ateş etti. Ardından ben de ateş etmeye başladım' yönündeki ifadesini hatırlatan Hasan Aksoy, "İlk ateşi tabur komutanı açtı ve ateş baskını emrini verdi. İlk olarak timden birilerinin ateş ettiğini söyleyerek bizim arkamıza gizlenmesin" diye konuştu.

SIHHIYECİ ÇOK KÜÇÜK NABZI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Daha sonra karargahın girişine yaklaşınca Semih Terzi'nin vurulduğunu anladığını anlatan Aksoy, "Tabur komutanı, Mihrali Üsteğmene 'çevrenin emniyetini aldır' diye emir verdi. Üsteğmen de hemen sağa sola bizi yerleştirmeye başladı. Ben gece görüş özelliği olan silahımla yere yatarak mevzilendim. Bu sırada İsmail Başçavuş'un Ömer Halisdemir'e yardım etmek için gittiğini gördüm. Ben de yanına giderek yardım ettim. Ömer Başçavuşu karargahın önüne doğru çektik. Yüzbaşı Vural Volkan Bal geldi 'burada dursun' dedi. Volkan yüzbaşı ilkyardım müdahalesinde bulunduğu için ben silahın başına geçtim. O sırada ambulans geldi. Sıhhıyeci er nabzını kontrol etti ve 'çok küçük bir nabız var' dedi. Ben de hastaneye kaldırılmasını istedim. Bu sırada iki tane silah sesi duydum ve kafayı çevirdiğimde Mihrali Üsteğmen silahını kılıfına koyuyordu" diye konuştu.

VOLKAN YÜZBAŞININ HALİSDEMİR'İN ÜZERİNE NEVRESİM ÖRTTÜĞÜNÜ GÖRDÜM

En son Yüzbaşı Vural Volkan Bal'ın Ömer Halisdemir'in üzerine nevresim örttüğünü gördüğünü anlatan Aksoy şöyle devam etti: " Sonra tabur komutanı beni içeri çağırdı. Semih Terzi'yi taşımamızı istedi. Ben silahımın ağır olduğunu söyleyince, oradaki Albaydan yardım istendi. Ben önde onlar sedye ile arkada helikoptere gittik. Tabur komutanı kendisiyle gelmemi istedi. Bu sırada Mihrali Üsteğmene 'emir komuta sende' dediğini duydum."

Aksoy, GATA'ya giderken, Semih Terzi'nin bilincinin açık olduğunu ve Tabur Komutanı Fatih Şahin'i helikopterdeyken kendisine doğru çekerek konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine söz alan Fatih Şahin Semih Terzi'nin helikopterde kendisiyle konuşmadığını ileri sürdü.

FATİH ŞAHİN'İ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM

GATA'da Kurmay Başkanı'nın uyarısıyla silahlarını teslim ettiklerini de anlatan Aksoy, daha sonra Semih Terzi'nin, Ümit Bak'ın hain olduğu yönünde bilgi aldıklarını anlattı. İsmini hatırlayamadığı GATA Kurmay Başkanının kendilerine, 'Bazı şerefsizler halka ateş açıyor' dediğini belirten Şahin, "Biz silahlarımızı teslim ettikten sonra Kurmay Başkanı ile tartışan Fatih Şahin bize, 'tarafınızı seçin' dedi. O anda tarafın ne olduğunu anlamadım. Fatih Şahin'i bizi düşürdüğü durum nedeniyle öldürmek istedim" şeklinde konuştu.

SEMİH TERZİ 'BEN İYİYİM SİZ KENDİ GÜVENLİĞİNİZİ ALIN' DEDİ

Semih Terzi'ye ilk yardım müdahalesini yapan sıhhıyeci Astsubay Hüseyin Oğuz ifadesinde, "Semih Terzi'ye ilk müdahaleyi yaptım. Önce yarasının hafif olduğunu düşündüm ancak göğsünden yaralandığını gördüm. Serumu takıp detaylı muayeneye başladım. Bu sırada Terzi, 'Ben iyiyim, siz kendi emniyetinizi alın' dedi" şeklinde konuştu.

FATİH ŞAHİN ÖMER HALİSDEMİR'İ BEN ÖLDÜRDÜM DEDİ

Müdahale sırasında Semih Terzi'nin kendisini vuran kişiyi ve yakalanıp yakalanmadığını sorduğunu anlatan sanık Oğuz, "Odada bulunan Fatih Şahin, 'Sizi vuran Ömer Halisdemir. Etkisiz hale getirildi ve öldürüldü. Ben öldürdüm' dedi. Ben bunu duyunca şok oldum. Halisdemir ile aynı taburda 5 yıl birlikte çalıştık. Bu işlerle ne alakası var diye düşündüm. Elim ayağım boşaldı. Fatih Şahin bu sırada bana Semih Terzi'nin durumunun nasıl olduğunu sordu. Hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledim. Semih Terzi ise, 'ben yiyim beni hastaneye götürmeyin' diye çıkıştı. Dışarıdan bakıldığında rahat nefes alıp, konuşuyordu. Ama yarası göğsünde olduğu için hastaneye götürülmesi gerekiyordu" diye ifade verdi.

Duruşma diğer sanıkların ifade işlemleriyle devam ediyor.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()