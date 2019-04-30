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DHA ANKARA - SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ

SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp skirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla...

DHA ANKARA - SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ

SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp skirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarfetti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hastane önünden detay
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(ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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