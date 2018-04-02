DHA ANKARA- Şamil Tayyar 'FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili ifade vermeye geldi (1)

Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar, ' FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi.
ANKARA ()
Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar, ' FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi. ANKARA ()
02 Nisan 2018 Pazartesi 16:50
Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar, ' FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi.
ANKARA ()
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