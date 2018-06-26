DHA ANKARA - Şahbaz Şerif'ten Başbakan Yıldırım'a tebrik

PAKİSTAN Pencab Eyaleti eski Başbakanı ve PML-N Partisi Başkanı Şahbaz Şerif, 24 Haziran'da yapılan seçimler nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak tebrik etti.

Başbakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başbakanımız bugün (26 Haziran) Pakistan Pencab Eyaleti eski Başbakanı ve PML-N Partisi Başkanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüşmüştür.

Şahbaz Şerif görüşmede, ülkemizde 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini iletmiştir.

Görüşmede ayrıca, Pakistan’da 25 Temmuz’da yapılacak genel seçimlerin Pakistan için hayırlı olması temennisi dile getirilmiş ve iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin irade teyit edilmiştir."

Haber: ANKARA,()