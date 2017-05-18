DHA ANKARA- Sağlık Bakanlığı bin 555 personel alacak

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un personel ihtiyacını gidermek için Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel alımı gerçekleştirecek.

Bin 555 personelin atanması ile ilgili münhal yerler Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir. Söz konusu kura, 9 Haziran Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirecek. Kura ile 6 biyolog, 5 çocuk gelişimcisi, 2 dil ve konuşma terapisti, 27 diyetisyen, 118 ebe, 25 fizyoterapist, 825 hemşire, 1 iş ve uğraş terapisti, 11 laborant, 1 odiyolog, 1 perfüzyonist, 11 psikolog, 4 sağlık fizikçisi, 278 sağlık memuru, 193 sağlık teknikeri, 20 sağlık teknisyeni, 18 sosyal çalışmacı ve 4 tıbbi teknolog olmak üzere toplam bin 555 personel atanacaktır.

Haber: ANKARA ()

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