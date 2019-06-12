Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

DHA ANKARA - Rus Büyükelçi Erkhov: Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, "Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok. Bazı taahhütler sunduk, yerine getireceğiz. Her 2 ülkenin uzmanlarının da çok külfetli çalışması gerekecek" dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi...

DHA ANKARA - Rus Büyükelçi Erkhov: Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, "Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok. Bazı taahhütler sunduk, yerine getireceğiz. Her 2 ülkenin uzmanlarının da çok külfetli çalışması gerekecek" dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, 12 Haziran Rusya Günü kutlamaları kapsamında resepsiyon düzenledi. Rus Büyükelçiliği’nde gerçekleşen programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı. Programda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Erkhov, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
'TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ'
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alım sürecine ilişkin konuşan Erkhov, "Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yoktur. Bazı taahhütler sunduk, yerine getireceğiz, değişiklik yok. Her 2 ülkenin uzmanlarının çok külfetli çalışması gerekecek. Detaylar benim için de soru işareti, bilmiyorum. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecek, hepsi ihtimaller dahilinde" dedi.
Erkhov, F-35 programı ile ilgili soru üzerine, "ABD adına konuşamam, altını çizerek söylüyorum Rusya sorumluklarını yerine getirecek" dedi.
'VİZE SERBESTİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
Türkiye’nin ve Rusya arasında uygulanması planlanan vize serbestisi hakkında konuşan Erkhov, "Çalışmalar devam ediyor. Türk meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz. Çok teferruatlı bir konu olduğu için 5 dakikada çözümlenmesini beklemek çok iyimser olur" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in irtibat kanalının sürekli olarak çalıştığını belirten Erkhov, "Karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerle ve uluslararası platformda sürekli bir araya gelmektedirler" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Resepsiyondan görüntü
- Erkhov'un açıklaması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Selen YALAZ - Haluk KARAASLAN / ANKARA,()
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328