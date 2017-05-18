DHA ANKARA- Ruhsar Demirel : MHP olarak, ilk günden bu yana Kırım'ın ve soydaşlarımızın yanında olduk

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilk günden bu yana Kırım'ın ve soydaşlarımızın yanında olduk. Rusya'nın hukuksuz uygulamalarını, sürgün ve imha politikalarını her platformda daima teşhir ettik ve lânetledik. MHP, 2014 yılının Mart ayında Rusya'nın yüzde 6'lık doğalgaz indirimine feda edilen Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır." dedi.

Ruhsar Demirel, "Bugün Kırım Tatarlarının Stalin Rusya'sı tarafından hukuksuzca sürgüne tabi tutulmalarının 73.yıldönümünü idrak ediyoruz. 18 Mayıs 1944 tarihinde insanlığın en karanlık sayfalarından biri açılmış ve yarım milyona yakın Kırım Türkü zorla yurtlarından edilmiştir. Dünya Türklüğü açısından 18 Mayıs hem bir matem hem de bir mücadele günüdür. Bir matem günüdür zira tehcir harekâtı esnasında yitirdiğimiz canları, şehitlerimizi anarız. Bir mücadele günüdür zira Türklüğün yalnızca bir kimlikten ibaret olmadığını, ezelden ebede yürüyen bir dava şuuru olduğunu biliriz. 21.yüzyılda her ne kadar devletinin yapısı, yönetim şekli ve yöneticileri değişmişse de bir bütün olarak Rusya'nın Kırım Türküne düşmanlığının hız kesmeden sürdüğünü üzülerek görüyoruz. Uluslararası toplumun, demokrasi ve insan hakları havarilerinin 2014 yılında Kırım'ın ilhakına göz yummasının ardından tam üç yıl geçti." dedi.

Ruhsar Demirel, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilk günden bu yana Kırım'ın ve soydaşlarımızın yanında olduk. Rusya'nın hukuksuz uygulamalarını, sürgün ve imha politikalarını her platformda daima teşhir ettik ve lânetledik. MHP, 2014 yılının Mart ayında Rusya'nın yüzde 6'lık doğalgaz indirimine feda edilen Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır.

Putin'in dolaylı yollardan putlaştırılmaya çalışıldığı ve anlamsızca yüceltildiği bugünlerde, MHP Rusya'yla olan mesafesini korumayı sürdürmektedir. Üzülerek görmekteyiz ki, Suriye'nin kuzeyinde terörist PYD'ye arsızca açıktan ve doğrudan destek veren Rusya, Mart 2014'te doğalgaz aracılığıyla yaptığını bugün domatesle yapmaya çalışmaktadır. 2014 yılında doğalgaz indirimi karşılığında terk edilen Kırım Türkünün kaderi 2017 yılında domates ihracatı karşılığında Suriye Türküne yaşatılmamalıdır. MHP için vatan her türlü ticarî endişenin ve menfaatin üstündedir; küstah ve şımarık şantajlar karşısında ondan vazgeçmeye de kimsenin hakkı yoktur. Türk Milletinin doğalgaz veya domates karşılığında bırakıp gideceği tek bir karış toprağı yoktur. İktidarın hem Kırım hem de Suriye'yle ilgili yürüttüğü politikalarda bu gerçeği daima hatırda tutmasını kararlılıkla tavsiye ediyoruz. Tehcir yıllarında hayatını kaybeden soydaşlarımızı duayla anıyor, Milliyetçi Hareket'in dün olduğu gibi bundan sonra da dünya Türklüğünün safında yer alacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." dedi.

Haber: ANKARA ()

=====================================