DHA ANKARA-Recep Akdağ: Tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle hemfikiriz, en ağır cezaları verebileceğimizi umut ediyorum

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin kanun taslağını 10 gün içinde Meclis'e getireceklerini belirterek "Tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle hem fikiriz. Bunlara Türk hukuk sitemindeki en ağır cezaları verebileceğimizi yani bu hususta bir yasa değişikliği yapabileceğimizi umut ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarının önlenmesine yönelik kendi başkanlığında kurulan komisyon çalışmaları hakkında TBMM'de MHP ve CHP Grup Başkanvekillerini bilgilendirdi. Çocuk istismarını önleme konusunda toplumsal bilincin oluştuğunu kaydeden Recep Akdağ, komisyonun özellikle cinsel istismarın önlenmesi amacını taşıdığını söyledi. CHP'nin çocuk istismarının önlenmesine ilişkin hazırlayacakları çalışmaları kendilerine sunacaklarını bildiren Akdağ şöyle konuştu: "Oluşturduğumuz acil eylem planı taslağı ve içinde kanun maddeleri de var değiştirilecek. Dolayısıyla bizde bu verileri de alarak kendi çalışmalarımızdan elde ettiğimiz taslağı paylaşacağız. Prensiplerde birbirimizden farklı düşünmüyoruz. Çocuğu koruma konusunda cinsel istismara mani olma konusunda aynı noktadayız. Mümkün olduğu kadar birlikte devam etmeye ortak probleme karşı ortak çözümler bulmaya gayret edeceğiz. Tasarıyı 10 gün içinde getirmeyi düşünüyoruz. Daha öncede çalışılmış 2005 ve 2014'te. Özellikle bunun en ağır şekilleri küçük çocuklara yapılan şekilleri, işin içine çocuğun öldürülmesi de karışmışsa cezaları o noktalarda daha da ağırlaştırmayı planlıyoruz. Büyük ölçüde fikir birliği olduğunu görüyorum. Kanunu 10 gün içinde getirmeyi planlıyoruz. Cezaların ağırlaştırılması caydırıcılık niteliğinde ele aldığımız bir konu. Önemli olan bir taraftan toplumun vicdanını bu hususta tatmin ederken öbür taraftan caydırıcılığı arttırmaktır. Tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle hem fikiriz. Bunlara Türk hukuk sitemindeki en ağır cezaları verebileceğimizi yani bu hususta bir yasa değişikliği yapabileceğimizi umut ediyorum."

ENGİN ÖZKOÇ: SİYASET ÜSTÜ BİR KONU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, görüşme sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Bakanımız yaptıkları çalışmaların bir an önce karara bağlanması konusunda ısrarcı. Biz de çalışmamızı sayın bakana ileterek bunların olgun şekilde değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu konu siyaset üstü."

Nursima KESKİN/ ANKARA,()-