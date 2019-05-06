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DHA ANKARA - RAMAZAN DAVULCULARI İLK MANİLERİNİ SÖYLEDİ

ANKARA'da sahur vaktinde Ramazan davulcuları ilk manilerini  söyledi. Ankara'da davulcular Ramazan ayının gelmesiyle görevlerine başladı. Bazı mahallelerde davul sesinin yanı sıra davulcuların, vatandaşları uyandırmak için sergilediği...

DHA ANKARA - RAMAZAN DAVULCULARI İLK MANİLERİNİ SÖYLEDİ

ANKARA'da sahur vaktinde Ramazan davulcuları ilk manilerini  söyledi.
Ankara'da davulcular Ramazan ayının gelmesiyle görevlerine başladı. Bazı mahallelerde davul sesinin yanı sıra davulcuların, vatandaşları uyandırmak için sergilediği yöntemler ise dikkat çekti. Sincan'da davulcular maniler söylerken, Çankaya'da davulcular tüm mahalleye yetişebilmek için kamyon kasasında davul çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Davulcu mani söylerken detay
-Sokakta davul çalarken detay
-Kamyon kasasında davul çalan detay

Haber-Kamera: Özgür ALTIN / ANKARA,()

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