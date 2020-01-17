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DHA ANKARA - Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
GÜNDEM 17.01.2020, 23:01
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ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Haber: ANKARA,()
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