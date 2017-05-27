DHA ANKARA - Polatlı'da takla atan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

ANKARA'nın Polatlı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp bankete uçtu. Kazada, araçta bulunan aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Polatlı-Ayaş karayolunun Basri Mahallesi mevkiinde dünsaat 19.00 sıralarında meydana geldi. İlker Külçe yönetimindeki 06 PJJ 49 plakalı otomobil, Polatlı-Ayaş karayolunun Basri Mahallesi mevkiinde takla atarak bankete uçtu. Kazada, aynı aileden sürücü İlker Külçe (41), Kübra Nur Kazan (17), Selin Nur Külçe (17) olay yerinde, Buse Demirtaş ise (16) kaldırıldığı Ankara'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Sedat Eren Kazan'ın (13) ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

POLATLI'DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Polatlı'nın tanınmış esnaflarından ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi olan Serdar Kazan'ın ailesinden 4 kişinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Kazada ölenlerin Serdar Kazan'ın kızı, kayınbiraderi ve yeğeni oldukları öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazı çarşı camiinde kılındıktan sonra şehir mezarlığına defnedildi.

Haber: Metin ÖZDEMİR/ POLATLI (Ankara), () -