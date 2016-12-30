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DHA ANKARA- PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubunun...

DHA ANKARA- PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürütüğü operasyonlarda KCK-TM (Türkiye Meclisi) içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da yakalandı.

Teröristlerden H.A'nın KCK Kürdistan sözcülerinden olduğu ve daha önce Kamışlı'daki örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. S.A'nın KCK Kürdistan saha sözcülerinden olduğu, 2016 yılının Nisan ayında örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği ve Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla gittiği ve 18 Kasım'da ise Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. E.A'nın ise KCK Diyarbakır sorumlusu olduğu ve 2016 yılının Mart ayında örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi. 2016 yılının Ocak ayında örgütsel amaçla Erbil'e gittiği belirlenen B.A ile M.A ve diğer 3 teröristin aynı zamanda 'Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA ()

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