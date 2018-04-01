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DHA ANKARA: "PASAPORT, EHLİYET, KİMLİK 3' Ü BİR YERDE" 

Pasaport ve sürücü belgeleri yarından itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek.İçişleri Bakanlığı, pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması nedeniyle kamu spotu hazırladı."Üçü...

DHA ANKARA: "PASAPORT, EHLİYET, KİMLİK 3' Ü BİR YERDE" 

Pasaport ve sürücü belgeleri yarından itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek.İçişleri Bakanlığı, pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması nedeniyle kamu spotu hazırladı."Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Başvuru noktaları artırılıyor.  Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.Vize serbestisine uygun, dünya standartlarında pasaportlar da basıma hazırlanıyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.

Görüntü Dökümü
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-Kamu spotundan görüntü

ANKARA/

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