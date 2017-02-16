DHA ANKARA - Özgür Özel: AKP yetkililerinin ağzından çıkaramadığı baklayı, Manisa İl Başkan Yardımcısı söylemiştir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in referanduma ilişkin açıklamasını eleştirerek "Tavır kişisel değil kurumsaldır. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum AKP'nin stratejik olarak kullanmayı tercih ettiği bir söylemin, sahaya gidildiğinde varılan son noktadır. Aslında, AKP yetkililerinin söyleyip söyleyip ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa il başkan yardımcısı söylemiştir." dedi.

Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa İl Başkan YArdımcısı Ozan Erdem'in Soma'da yaptığı konuşmada referanduma yönelik 'Eğer 16 Nisan günü referandumda yüzde 50'yi yakalayamazsak, iç savaşa hazırlanın' sözlerini anımsatarak tepki gösterdi. Özel, "Bu bir kişinin tek başına sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ya da kendi görüşünü ifade etmesinden daha öte bir şeydir. Tavır kişisel değil kurumsaldır. Her gün AKP'nin en yetkili ağızlarından tam bu cümlelerle ifade edilmeyen ama etrafında dolanılarak, karşı tarafta görüş bildiren herkese 'terörist' denilerek hem siyasetimiz hem referandum sonrası süreç terörize edilmeye, bir korku siyaseti yürütülmeye bu negatif kampanya üzerinden savunamadıkları anayasa metnine destek aranmaya çalışılmaktadır. Bu sözlerin sarf edildiği Soma Kırkağaç'ta, Manisa'nın ve Anadolu'nun pek çok yerinde yaygın deyim olarak, 'bunların anası neyse danası da öyle olur.' denmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum AKP'nin stratejik olarak kullanmayı tercih ettiği bir söylemin, sahaya gidildiğinde varılan son noktadır. Aslında, AKP yetkililerinin söyleyip söyleyip ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa il başkan yardımcısı söylemiştir." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özgür Özel açıklama

Haber-KAmera:Nursima KESKİN/ ANKARA,()

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