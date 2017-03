DHA ANKARA - Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği kaldırılıyor

ALADAĞ'daki Yurt Yangını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin kaldırılıp, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulacağını açıkladı. Buna göre, öğrenci barınma hizmeti veren belediye, üniversite, öğrenci misafirhaneleri ve benzeri yerler yönetmelik kapsamına alınacak. Kurucu gerçek kişi, temsilcisi, kurum müdürü ve yardımcısının en az lisans mezunu, şartı getirilecek.

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 29 Kasım 2016 tarihinde, 10'u öğrenci olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasıyla ilgili kurulan TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Vekili Kemal Şamlıoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala dinlendi.

ÖĞRENCİ MİSAFİRHANELERİ YÖNETMELİK KAPSAMINA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, 3/12/2004 tarihinde, Resmi Gazete'de yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin kaldırılıp, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 2018 yılında yürürlüğe konulacağını açıkladı. Şamlıoğlu, taslağın 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu'na gönderildiğini kaydederek, yeni yönetmelikle getirilen değişiklikleri şöyle sıraladı:

"Kamu tüzel kişiliklerince açılan ve işletilen öğrenci barınma hizmeti veren belediye, üniversite, öğrenci misafirhanelerinin ve benzeri yerlerin yönetmelik kapsamına alınmıştır. Öğrenci barınma hizmetleri 'yurt' adı altında hizmet verirken bu yönetmelikle birlikte öğrenci barınma hizmeti verecek yerler, öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi adları ile tasnif edilmiştir.

Her kurum lisans mezunu ve Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikasına sahip bir müdür tarafından yönetilecektir. Kurucu gerçek kişi, temsilcisi, kurum müdürü ve yardımcısının en az lisans mezunu, belleticiler ve yönetim memurlarının en az yükseköğrenim mezunu olması şartı getirilmiştir. Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri müstakil binalarda ve sadece öğrenci yurtlarında veya öğrenci pansiyonlarında barınabilecektir.

Özel barınma hizmeti sunacak kurumların asgari kurum kontenjanları; öğrenci yurdu 40 öğrenci, öğrenci pansiyonu 30 öğrenci, öğrenci apartı 10 öğrenci, öğrenci stüdyo dairesi 10 öğrenci. Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi tarafından kurum binasının tanıtılacağı, acil durumlar için tahliye yollarının gösterileceği, toplanma yerlerinin gösterileceği hükmü getirilmiştir. Acil durum tahliye tatbikatı yılda iki kez yapılacağı hükmü getirilmiştir. Kurum binaları her yıl öğretim yılı başlamadan önce; yangın, elektrik tesisat, ısınma sistemi, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında belediye, üniversitelerin ilgili bölümleri veya mühendis odaları veya diğer kurum kurululara kontrol ettirilecektir.

Kurum binalarında iç/dış duvar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemeden yapılmış giydirmeler kullanılamaz hükmü getirilmiştir. Yangın merdivenleri ve kaçış yolları kapıları yangına dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ve içeriden kilitlenmeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır. Yangın, ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi, otomatik söndürme sistemi kontenjanı 100 öğrenciden fazla olan kurumlarda zorunludur."

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()