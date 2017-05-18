DHA ANKARA - (ÖZEL HABER) - 80 YAŞINDA KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

ANKARA'da 80 yaşındaki Abdullah Yemre, her akşam 3 saat kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Ankara'da yalnız başına yaşayan 3 çocuk babası Abdullah Yemre, ilerleyen yaşına rağmen geçimini sağlamak için büyük bir mücadele örneği sergiliyor. Geçmiş yıllarda sosyal güvencesi olmamasından dolayı emekli olamayan yaşlı adam, geçimini ise kağıt toplayarak sürdürüyor. Başkent'te akşam saatlerinde dışarı Abdullah Yemre, yaklaşık üç saat boyunca sokak sokak gezerek çöplerden kağıt topluyor. Boş sokaklarda yalnız başına dolaşan Yemre, daha sonra kağıt toplama aracı ile evinin yolunu tutuyor.

Topladığı kağıtları satarak geçimini sağladığını söyleyen Yemre, muhabirinin sorularını cevapladı. Yemre, eşinin Niğde'de olduğunu Ankara'da ise yalnız başına yaşadığını söyledi. Kağıt toplamanın kendisi için zor olduğunu söyleyen Abdullah Yemre, "Yaklaşık 3 saat sürüyor. Daha önce çobandım. Niğde'den Ankara'ya gelip 30 yıldır kağıt topluyorum. Emekli değilim. Emekli olsam burada ne ararım. Akşam çıkıp gece evime gidiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşlı adamın çöplerden kağıt araması

-Kağıt toplama aracı ile ilerlemesi

-Röpörtaj

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,()