DHA ANKARA - OTOMOBİL, KOZMETİK DÜKKANINA DALDI: 1 YARALI

ANKARA'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazada sürücülerin kontrolünden çıkan otomobillerden biri yol kenarındaki kozmetik dükkanına girdi, diğeri ise park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza saniye saniye kaza yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Çankaya Naci Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi'ndeki Sibel Güler'in kullandığı 6 UF 641 plakalı otomobil ile Dikmen Caddesi'nde Ozan Duman idaresindeki 35 JK 173 plakalı otomobil, iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Güler'in kontrolündeki otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, Duman idaresindeki otomobil ise park halindeki 06 AJ 015 plakalı araca çarptı. Kazada, kozmetik dükkanına giren ve otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Kazada, 2 araçta ve kozmetik dükkanında büyük çapta hasar meydana geldi. Ozan Duman'ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller ekiplerin incelemeleri sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 06 UF 641 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kozmetik dükkanına daldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

- Dükkana dalan araçtan görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Oluşan hasardan görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()