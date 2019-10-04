DHA ANKARA - OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 6 YARALI
ANKARA'da bir otomobil aynı yönde giden ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mezarlığı yönünde giden 34 JZ 4327 plakalı otomobil,...
ANKARA'da bir otomobil aynı yönde giden ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mezarlığı yönünde giden 34 JZ 4327 plakalı otomobil, aynı yönde giderken sola dönüş yapmak için yavaşlayan Çetin Server hakimiyetindeki 06 FZ 1596 plakalı ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Muzaffer Tektaş, Güray Öztürk, Sibel Gölveren, Beyza Çavuş ve Yasin Kılıç ile kamyonet sürücüsü Çetin Server kazada yaralandı. Yaralılar, ihbar sonrası kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralıdan görüntü
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Kaza yerinden görüntü
- Araçlardan görüntü
- Yanan otomobilden görüntü
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()
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