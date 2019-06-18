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DHA ANKARA - OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: SÜRÜCÜ YARALANDI

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada şoför kabininde sıkışıp yaralanan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya Ayrancı Mahallesi Atatürk...

DHA ANKARA - OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: SÜRÜCÜ YARALANDI

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada şoför kabininde sıkışıp yaralanan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya Ayrancı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tuncay Kaya'nın hakimiyetindeki 06 Y 4004 plakalı otomobil, Cinnah Caddesi yönünde TBMM Çankaya Kapısı önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Tuncay Kaya, çelik bariyerlere çarparak duran otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören TBMM koruma memurlarının çağrısıyla, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Çankaya yönü yaklaşık yarım saat araç geçişine kapandı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralının kurtarılması
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Otomobilden görüntü
- Yoldan görüntü
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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