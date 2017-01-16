DHA ANKARA - Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Haber: ANKARA ()
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak. Haber: ANKARA () =================
16 Ocak 2017 Pazartesi 14:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Haber: ANKARA ()
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