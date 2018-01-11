DHA ANKARA-  Orgeneral Hulusi Akar, Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Beştepe'de kabul etti. (FOTOĞRAF) ANKARA ()
11 Ocak 2018 Perşembe 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
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