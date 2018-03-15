Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar’ı Beştepe'de kabul etti.
DHA ANKARA- Orgenaral Hulusi Akar Beştepe'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar’ı Beştepe'de kabul etti.
15 Mart 2018 Perşembe 21:55
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