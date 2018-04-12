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DHA ANKARA- Ömer Halisdemir davasında 'su içme' tartışması  

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, sanık eski Binbaşı Fatih Şahin'in...

DHA ANKARA- Ömer Halisdemir davasında 'su içme' tartışması  

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, sanık eski Binbaşı Fatih Şahin'in savunması sırasında sürekli su içmesi üzerine tartışma yaşandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Fatih Şahin, sık sık su içti. Sanığın, sağa veya sola dönmeden doğrudan mahkeme heyetine karşı su içmesi üzerine Mahkeme Başkanı Bayrak Kantık, jandarmadan sanığın önündeki su şişesini almasını istedi. Sanığın avukatı Çiğdem Koç'un buna itiraz etmesi üzerine, mahkeme başkanı ile sanık avukatı arasında tartışma yaşandı. Kantık ile Koç arasındaki diyalog söyle gelişti: 

Kantık: Sanığın önündeki suyu alır mısınız? Oraya bir daha su koymayın.

Koç: Bu yaptığınız insan haklarına aykırı.

Kantık: Peki bizim insan haklarımız yok mu?

Koç: Eğer yorulduysanız ara verebilirdiniz.

Kantık: Hayır, ara vermeyeceğim.

Koç: Su içmenin nesi size batıyor?

Kantık: Su içmek niye bize batsın?

Koç: Müvekkilim şeker hastası. Bu nedenle sürekli su içmesi gerekiyor.

'ÇATLASAM DA SU İÇMEYECEĞİM'

Tartışmanın ardından sanık Şahin, savunmasına devam etti. Bir süre devam eden savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Kantık, sanığın su ihtiyacı olduğunu fark etti ve jandarmadan sanığın önüne su getirilmesi talimatını verdi. Kantık'ın bu talimatı üzerine araya giren sanık Şahin, su içmek istemediğini söyledi. Mahkeme salonunda yaşanan ikinci tartışmanın diyalogu ise şu şekilde:

Kantık: Tekrardan su verir misiniz?

Şahin: Hayır Başkanım, su içmeyeceğim. Siz su içmeme izin vermediğiniz için içmeyeceğim. Ben dağlarda üç gün su içmeden görev yaptım. Burada çatlasam da su içmeyeceğim.

Şahin: Başkanım siz kızıyorsunuz.

Kantık: Heyeti tahrik etmek ile su içmek farklı şey.

Şahin: Burada sinirlenmeyeceğim, saygımı koruyacağım. 

Kantık: Sizi sinirlendirmek isteyen kimse yok

Duruşma, Şahin'in avukatı Çiğdem Koç'un savunmasıyla devam ediyor.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()


 

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