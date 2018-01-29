mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk Ordusu'nun zaferi... Afrin'de kulelere Türk başrağı dikildi
Flaş haber... Afrin'e Türk Bayrağı'nı...
Son dakika... Sınır karakoluna ateş açan PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü
Sınır karakoluna ateş açan 2...
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin...
Son dakika... Terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor...
Terör mevzileri havadan ve karadan...

DHA ANKARA - Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına aday adaylığını açıkladı

Eski YARSAV Başkanı ve Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu 3-4 Şubat’ta yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. Ümit Kocasakal...

DHA ANKARA - Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına aday adaylığını açıkladı

Eski YARSAV Başkanı ve Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu 3-4 Şubat’ta yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından Ömer Faruk Eminağaoğlu da CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 3’ncü rakip de çıkmış oldu.

CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, hukuk ve demokrasi mücadelesi nedeniyle, yargıç ve savcılık mesleğinde en çok yargılanan yargıç ve savcı olduğunu belirten Eminağaoğlu, "Hukuk, yargı, yargı bağımsızlığına nerede müdahale var ise orada olduk. Hukuk neyi gerektiriyorsa her zaman onu yaparak, AKP-FETÖ ilişkisini görevim sırasında daha 2003 yılında resmen ilk kez ortaya çıkardım. Zekeriya Öz'ün terfiine engel olmak, AKP hakkında soruşturma yapmak, yargıdaki kadrolaşmayla mücadele etmek nedeniyle Ergenekon'un yargı kolu sorumlusu diye nitelenip, soruşturuldum, yargılandım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ‘Cübbeni bırak da gel’ diyerek siyasi alanda karşısına çağırdığını kaydeden Eminağaoğlu, "Daha etkin olabilmek için, hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdürebilmek için, emekliliğimi, mesleğimi, cübbemi bıraktım da geldim" diye konuştu.  "Adalet için yürüyorsak, adaleti herkes için istemeli, bu durumu gölgelemeyen bir Kurultay yapılmalıdır" ifadelerini kullanan Eminağaoğlu, "Bu yönetimce tüzüğün demokratikleştirilmesi ortamının yedi yıldır yaratılmaması ve aksi yöndeki değişiklikler karşısında, tüzüğün demokratik yönlerini öne çekerek, diğer hükümlerine sığınmadan bir kurultay gerçekleştirilmelidir. Aksi durum adalet yürüyüşündeki anlayışın Kurultay da gölgelenmesine yol açacaktır" dedi. Amacının parti ilke ve değerlerinin daha yukarıya taşınması olduğunu belirten Eminağaoğlu, "Türkiye'nin yarınlarını kurtarmak, CHP'de iç barışı ve dayanışmayı sağlamak, dünü dünde bırakmak, yeni bir sayfa açmak, CHP'yi ayağa kaldırmak ve iktidara taşımak, Türkiye'yi sorunlarından kurtarmak için CHP Genel başkanlığına aday adayı olduğumu ifade ediyorum"diyerek aday adaylığını açıkladı.

Görüntü dökümü
-Eminağaoğlu'nun açıklaması
-Detaylar 

Muhammet BAYRAM/ANKARA,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan