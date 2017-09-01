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DHA ANKARA-  Öğretmen-Dilci-Yazar Emin Özdemir hayatını kaybetti 

Yazar – Akademisyen Emin özdemir (86) Ankara’da yaşamını yitirdi. Türk Dil Kurumu’nun eski Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Özdemir, Sosyal medya hesabından torunlarıyla...

DHA ANKARA-  Öğretmen-Dilci-Yazar Emin Özdemir hayatını kaybetti 

Yazar – Akademisyen Emin özdemir (86) Ankara’da yaşamını yitirdi. Türk Dil Kurumu’nun eski Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Özdemir, Sosyal medya hesabından torunlarıyla birlikte çekilmiş olan fotoğrafını 14 Haziran'da  "Torunlarımla birlikte olmak, onlarla aynı havayı solumak dokuz aydır savaştığım kötücül hastalığa karşı direnme gücümü arttırıyor" notuyla paylaştı. 

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Özdemir’in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Özel, "Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimi ışığında Türkçeye emek veren, ödünsüz devrimci, Öğretmen-Dilci-Yazar Emin Özdemir’i yitirdik, acımız büyük" mesajı paylaştı
Ankara Üniversitesi basın ve yayın yüksekokulu’nda 1974 yılında öğretim üyesi olarak göreve başlayan ve 1996 yılında emekliye ayrılan Emin Özdemir, geçtiğimiz mart ayında, 21 yıl sonra alkışlarla son dersini vermişti…
Son dersinde öğrencilerine bıraktığı emaneti şu sözlerle ifade etmişti: "Testle eğitilip, tostla beslenen bir kuşak yetişti. İnsanı insana edebiyat taşır. İnsanı insan kılan da edebiyattır. Öğrencilerime bunu vermeye çalıştım. Ülkemiz alacakaranlık kuşağında. Her şey çocuklarımıza okumayı sevdirmekle başlayacak." 

EMİN ÖZDEMİR KİMDİR?
Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye’de doğdu.
Pamukpınar Köy Enstitüsü’nden sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü’nü bitirdi.
Amerika’da Colombia ve Indiana üniversitelerinde ‘metin hazırlama ve anlatım teknikleri’ konusunda eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi temel bilimler fakültesi temel Türkçe bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Ankara Üniversitesi basın ve yayın yüksekokulu, bugünkü adıyla iletişim fakültesi öğretim görevliliğine geçti. Emekliye ayrıldıktan sonra Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına etkin bir biçimde katıldı. Aynı zamanda yıllarca TRT’de yayınlanan bir kelime bir işlem yarışmasında kelime analizi yaptı…

CENAZESİ
Kanser tedavisi gören İLEF’in Emin Hocası, pazar günü Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

(FOTOĞRAF) 

ANKARA () 

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