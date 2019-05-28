ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
Haber: ANKARA,()
ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Haber: ANKARA,()
28 Mayıs 2019 Salı 22:51
ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
Haber: ANKARA,()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:35
|05:29
|13:06
|17:05
|20:34
|22:19